CHIAMPO- Perde il controllo dell’auto, che si rovescia: estratto anziano ferito (FOTO)

Alle 13:45, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vignaga a Chiampo per un’auto finita rovesciata su un fianco, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati dal distaccamento di Arzignano, hanno messo in sicurezza l’auto ed utilizzando delle cesoie idrauliche tagliato la capotta della Fiat Panda per poter estrarre l’anziano conducente, rimasto incastrato. L’uomo è stato preso in cura dal personale del Suem stabilizzato e trasferito in ospedale in ambulanza. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 15:30.