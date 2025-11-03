CHIAMPO, NASCE IL NUOVO PARCO DI COLLE CIMATICO: UNO STRAORDINARIO PROGETTO PER TUTTI

A pochi passi dal centro di Chiampo e sotto il campanile simbolo della comunità, il Parco di Colle Cimatico torna a nuova vita grazie a una riqualificazione nata dal basso: un progetto condiviso tra amministrazione comunale, Gruppo Pleiadi, cittadini e associazioni, finanziato da Fondazione Cariverona.

L’area sarà destinata ad attività didattiche e iniziative di cittadinanza attiva per la scoperta della natura e la valorizzazione del territorio, con programmi pensati per coinvolgere scuole e residenti.

Di Elisa Santucci