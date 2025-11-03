OVEST VICENTINOPROVINCIA VicenzaSTREET TG
3 Novembre 2025 - 10.19

CHIAMPO, NASCE IL NUOVO PARCO DI COLLE CIMATICO: UNO STRAORDINARIO PROGETTO PER TUTTI

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

A pochi passi dal centro di Chiampo e sotto il campanile simbolo della comunità, il Parco di Colle Cimatico torna a nuova vita grazie a una riqualificazione nata dal basso: un progetto condiviso tra amministrazione comunale, Gruppo Pleiadi, cittadini e associazioni, finanziato da Fondazione Cariverona.

L’area sarà destinata ad attività didattiche e iniziative di cittadinanza attiva per la scoperta della natura e la valorizzazione del territorio, con programmi pensati per coinvolgere scuole e residenti.

Di Elisa Santucci

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

CHIAMPO, NASCE IL NUOVO PARCO DI COLLE CIMATICO: UNO STRAORDINARIO PROGETTO PER TUTTI | TViWeb CHIAMPO, NASCE IL NUOVO PARCO DI COLLE CIMATICO: UNO STRAORDINARIO PROGETTO PER TUTTI | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy