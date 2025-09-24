Chiampo, il 28 settembre la 40ª “Marcia tra le Visele del Durelo”

CHIAMPO – Domenica 28 settembre 2025 torna la tradizionale “Marcia tra le Visele del Durelo”, giunta quest’anno alla sua 40ª edizione. La partenza è fissata da piazza Zanella, con avvio libero dalle 7.30 alle 9.30 e chiusura della manifestazione alle 13.

Il percorso si svilupperà tra le colline e i vigneti di Chiampo, offrendo tre diverse distanze: 6, 12 e 20 chilometri. Un’occasione per vivere una giornata di sport e socialità immersi nella natura, tra paesaggi suggestivi e scorci legati alla tradizione vitivinicola locale.

Le quote di partecipazione sono di 3 euro per i tesserati FIASP (5,50 euro con riconoscimento) e 3,50 euro per i non affiliati (6 euro con riconoscimento). Il riconoscimento previsto per i partecipanti è una bottiglia di vino Durello.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino alle 9.30 del giorno della marcia per i singoli e fino alle 20.00 di sabato 27 settembre per i gruppi.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Parise Mariano ai numeri 0444 625127 o 333 4346058. Per i gruppi, il riferimento è Elettrodomestici Rossetto (0444 623257), dove sono disponibili anche i cartellini in prevendita.