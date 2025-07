Chiampo e Montebello: cambiano i comandanti dei Carabinieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella foto: a sx il Maresciallo Capo Antonio Ceccon, al centro il Tenente Colonnello Alberto Veronese comandante della Compagnia di Valdagno e a dx il Maresciallo Ordinario Nicola Caliotto

Nell’odierna mattinata si è svolto il passaggio di testimone tra il Maresciallo Capo Antonio Ceccon, già Comandante della Stazione di Carabinieri Chiampo e da oggi nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Montebello Vicentino, e il Maresciallo Ordinario Nicola Cailotto già Comandante in sede vacante a Montebello Vicentino e ora destinato quale Comandante titolare alla Stazione Carabinieri di Chiampo. Un avvicendamento naturale, già programmato in ottemperanza alle vigenti normative riguardanti la periodica rotazione negli incarichi di comando, che premia le capacità di entrambi i Sottufficiali. Il Maresciallo Capo Antonio Ceccon, dopo 16 anni trascorsi alla Stazione di Chiampo di cui 13 da Comandante titolare, in previsione del passaggio al grado di Maresciallo Maggiore assume il Comando della Stazione di Montebello. Originario di Fossalta di Piave (VE) si è arruolato il 16 giugno 1994 come Carabiniere ausiliario. Trascorsi 7 anni in Lombardia quale addetto alla Stazione di Magnacavallo (MN) e successivi altri 7 anni presso la Stazione di Soave (VR), dopo aver frequentato, previo concorso interno, la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Velletri (RM) ed aver indossato il grado di Maresciallo nel 2009, è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Chiampo che oggi lascia per assumere il nuovo prestigioso incarico di Comandante a Montebello Vicentino. Parimenti il Maresciallo Ordinario Nicola Cailotto lascia oggi la Stazione di Montebello per assumere il nuovo incarico di Comandante della Stazione di Chiampo. Originario di Verona, nel 2007 si è arruolato quale allievo del 7° corso triennale svoltosi presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze. Indossato il grado di Maresciallo è stato destinato alla Scuola Carabinieri di Iglesias dove per 2 anni ha svolto l’incarico di Comandante di Squadra ed Istruttore. Successivamente trasferito per 1 anno alla Tenenza di Muggia (TS) quale addetto, nel 2023 è approdato alla Stazione di Montebello con incarico di Sottordine, assumendone il comando in sede vacante nel 2025. Da parte di tutta l’Arma dei Carabinieri un sincero augurio ad entrambi i Sottufficiali per i loro nuovi incarichi.