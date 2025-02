Carnevale di Venezia: ecco le “zone rosse” durante il periodo di festa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Scattano a Venezia le ‘zone rosse’ nel periodo del Carnevale, dal 13 febbraio al 5 marzo. Il prefetto di Venezia ha infatti firmato, in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il provvedimento con il quale, per il periodo di Carnevale, viene inibito di stazionare in alcune aree del centro storico e della terraferma a persone che “ne impediscano l’accessibilità e la fruizione in sicurezza, adottando comportamenti che possano turbare l’ordine pubblico e la civile convivenza”, L’obiettivo è quello di consentire a cittadini e turisti di poter fruire degli spazi comunali, senza che subiscano prevaricazioni o aggressioni di qualsiasi natura da parte di persone già denunciate per attività illegali o violente. Le aree interessate dal provvedimento, come scritto su Ansa Veneto, sono: stazione ferroviaria di Mestre e aree comprese e attigue nell’area di Mestre compresa tra via Piave/via Trento/via Montenero-via Gozzi-via Torino/via Linghin dal Corso del Popolo per la sua lunghezza e Piazza Ferretto; a·Marghera: il quadrilatero compreso tra via Fratelli Bandiera/via Rossarol/via Sant’Antonio/via Lavelli. ANSA VENETO