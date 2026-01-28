Carnevale a Vicenza, doppio appuntamento: carri illuminati il 7 febbraio e festa in piazza dei Signori il 14

Vicenza torna a vestirsi di colori, musica e allegria con due eventi dedicati al Carnevale, promossi dal Comune di Vicenza in collaborazione con il Consorzio Vicenza è. Si parte sabato 7 febbraio alle 17 con la tradizionale sfilata dei carri mascherati illuminati in viale Mazzini, seguita sabato 14 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 dalla grande festa di Carnevale in piazza dei Signori, con attività pensate per bambini e famiglie.

L’iniziativa, presentata oggi dall’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, da Corrado Munaretto dell’associazione Eventi 2000 ets e dal presidente del Consorzio Giulio Vallortigara Valmarana, promette due pomeriggi di divertimento e spettacolo. «Dopo il successo delle edizioni precedenti, riproponiamo la sfilata con un percorso più lungo e nuove attrazioni per rendere il pomeriggio ancora più emozionante», ha dichiarato Zilio, confermando l’inizio alle 17 per esaltare l’effetto scenico della luce dei carri contro il buio.

La sfilata del 7 febbraio prenderà il via dal parcheggio di via Battaglione Framarin, proseguirà lungo viale Mazzini, svolterà verso viale Trento e raggiungerà la rotatoria davanti alla Questura, dove sarà allestito il palco per le premiazioni, per poi tornare su viale Mazzini e infine al punto di partenza. Il percorso sarà transennato a protezione del pubblico e alcune vie circostanti saranno chiuse al traffico; nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli.

A partire dalle 16.30, prima della sfilata, una parata di figuranti a ritmo di musica introdurrà l’evento. I sei carri, tutti illuminati, lanceranno coriandoli esclusivamente biodegradabili e saranno accompagnati da circa cento figuranti ciascuno. La band musicale Lakefunk sfilerà con i carri e animerà il pubblico con musica dance anni ’90, funky e jazz sotto il palco.

I carri sono di grandi dimensioni: il più grande misura 8 metri di larghezza, 12 di altezza e 25 di lunghezza, mentre il secondo per dimensioni è 8 metri di larghezza, 8 di altezza e 20 di lunghezza. Tra le attrazioni anche una famiglia di dinosauri di Dinomania Italia, con esemplari lunghi fino a 4 metri e alti 3 metri. La conclusione della sfilata è prevista per le 19, con a disposizione del pubblico uno spazio dedicato ai truck food. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a venerdì 28 febbraio.

La festa di Carnevale del 14 febbraio, invece, si svolgerà in piazza dei Signori dalle 15.30 alle 18.30, con attività pensate soprattutto per i più piccoli: maghi, artisti di strada, truccabimbi, giochi di psicomotricità e trampolieri itineranti lungo piazza dei Signori, corso Palladio e vie del centro. Anche questo evento sarà rinviato in caso di maltempo, a sabato 21 febbraio.

Per maggiori informazioni sulle iniziative e aggiornamenti sugli eventuali rinvii consultare il sito ufficiale del Comune di Vicenza: https://www.comune.vicenza.it.