Carburanti, salgono ancora i prezzi: gasolio sfonda 1,6 euro al litro. Ai massimi dal 2014

Salgono ancora i prezzi dei carburanti: secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica, si attestano, in modalità self service, a 1,746 euro al litro per la benzina, a 1,608 euro per il gasolio e a 0,826 euro per il Gpl. Le cifre sono riportate dall’Unione consumatori che sottolinea come il prezzo del gasolio sia ai massimi dal 2014. Nel 2014 il gasolio “svettò a 1749 euro al litro, mentre per il Gpl, ora a 0,826 euro al litro, bisogna tornare addirittura al 3 febbraio 2014 per trovare un valore più alto, 0,844 euro al litro. In un anno il Gpl è più caro del 39,5%”, spiega Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.