Caos in viale Milano a Vicenza: strada chiusa per un principio d’incendio

Ore 12.00 – Nota dei vigili del fuoco

È scattato attorno alle 8:30 di questo martedì mattina, 20 gennaio 2026, l’allarme di un incendio all’interno di un appartamento del quarto piano in viale Milano a Vicenza.

Il meccanismo di soccorso dei Vigili del Fuoco è intervenuto prontamente nel luogo del fatto con 3 automezzi, tra cui un’autoscala, direttamente dalla sede centrale di Vicenza.

I soccorritori, una volta raggiunto il locale dall’interno e dall’esterno, hanno individuato la fonte d’incendio, sviluppatosi da un monopattino elettrico, ed hanno provveduto allo spegnimento dello stesso. Successivamente il dispositivo elettrico è stato portato in zona sicura, all’esterno dello stabile, attraverso l’ausilio dell’autoscala. Le cause dell’innesco sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco.

Nonostante il pericolo, fortunatamente non si sono registrati feriti nel luogo d’intervento.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso.

LA NOTIZIA

Pesanti disagi alla viabilità in viale Milano a Vicenza. Dalle 8.30 di oggi la carreggiata è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra la rotatoria con viale Mazzini e corso San Felice fino a via Firenze, a causa di un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco. L’intervento si è chiuso dopo 20 minuti.

I pompieri sono intervenuti per un principio d’incendio in un edificio al civico 29. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse: è stato necessario l’utilizzo di un’autogru per raggiungere il quinto piano dello stabile, da cui proveniva del fumo.

Fortunatamente non si segnalano feriti né vittime. Tuttavia, la chiusura della strada ha mandato in tilt il traffico in tutta l’area circostante, con lunghe code e deviazioni obbligate.

Dopo alcuni minuti dall’inizio dell’intervento, i Vigili del Fuoco hanno calato da una finestra una bicicletta elettrica fumante, ritenuta all’origine del principio d’incendio. Le cause esatte dell’episodio sono in fase di accertamento.