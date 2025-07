Camisano Vicentino, ritrovati ordigni bellici della Prima Guerra Mondiale in un giardino privato (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Rinvenimento inatteso nella mattinata di lunedì 14 luglio a Camisano Vicentino, in via dell’Innovazione: durante alcuni scavi effettuati in un giardino privato, operai hanno portato alla luce delle bombe incendiarie da mortaio risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Gli ordigni, una volta spostati, hanno cominciato a fumare, sprigionando un denso fumo bianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco da Vicenza e da Venezia, con il nucleo specializzato NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), per mettere in sicurezza l’area. Attualmente le squadre sono a presidio della zona, in attesa degli artificieri inviati dalla Prefettura di Vicenza per procedere al disinnesco.

Presenti anche i carabinieri, la polizia locale e i tecnici dell’Arpav per i rilievi ambientali e le verifiche del caso.