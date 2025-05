CAMBIA LA STAZIONE TRENI DI VICENZA – NUOVE SALE D’ATTESA E DI LAVORO, IL BICIPARK INTERNO, LA GELATERIA E IN FUTURO UNA GRANDE RIQUALIFICAZIONE

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Anni di attese, progetti, richieste e appelli: finalmente prende il via la riqualificazione della stazione ferroviaria di Vicenza. I primi interventi riguardano la riconversione di tre ex negozi all’interno dello scalo, che diventano oggi sale d’attesa e postazioni di lavoro per i viaggiatori. In arrivo anche un bici park interno e una gelateria, per rendere più accogliente e funzionale uno degli snodi più importanti della mobilità cittadina.

Il progetto è frutto di un confronto tra il Comune di Vicenza e Rete Ferroviaria Italiana. L’obiettivo è migliorare l’esperienza di chi ogni giorno attraversa la stazione, in attesa del più ampio piano di riqualificazione complessiva a cura di RFI, di cui si attende ancora il progetto definitivo.

«Cambia radicalmente l’impatto appena si entra in stazione – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai –. Era uno spazio abbandonato, oggi comincia a essere un luogo di servizio e vivibilità. È un piccolo passo, ma segna l’inizio di un percorso che aspettiamo da troppo tempo e che porterà a una trasformazione più ampia e ambiziosa dello scalo ferroviario».

I nuovi spazi sono pensati per offrire maggiore comfort a pendolari, studenti e viaggiatori, con ambienti curati e dotati di prese elettriche, Wi-Fi e postazioni per il lavoro da remoto.

Servizio di Elisa Santucci.