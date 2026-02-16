CAFFÈ CON GIACOMO: GIUBILEO MARIANO, (PAPA A VICENZA?), LE OLIMPIADI, LA RINASCITA DI SAN BIAGIO E MOLTO ALTRO

Nuova puntata di “Caffè con Giacomo”, il format di approfondimento in cui il sindaco fa il punto sulla città affrontando temi religiosi, culturali, sportivi e urbanistici. Al centro della conversazione l’Anno Giubilare Mariano, che vedrà la celebrazione del cardinale Parolin e riaccende una domanda che emoziona i vicentini: il Papa verrà a Vicenza? Sono passati 35 anni dalla storica visita di Papa Giovanni Paolo II e l’attesa, oggi, si intreccia con il desiderio di vivere un Giubileo come momento di riflessione e rinascita per l’intera comunità.

Spazio anche al progetto dei cammini che conducono a Monte Berico, pensati per valorizzare il territorio e rafforzare il legame tra spiritualità, turismo e identità locale.

Non manca uno sguardo all’attualità nazionale con il tema delle Olimpiadi, considerate un’opportunità non solo per l’Italia ma anche per il nostro territorio, in termini di visibilità, infrastrutture e indotto economico.

Sul fronte urbano riflettori puntati su San Biagio e sull’ex carcere, destinato a trasformarsi in un “gioiellino” nel cuore della città: un grande giardino pubblico che diventerà l’area verde più centrale di Vicenza. L’obiettivo, però, è ancora più ambizioso: recuperare l’intera struttura, restituendo alla città un pezzo importante oggi in stato di abbandono. In prospettiva si guarda anche alla demolizione della sede AIM e alla sua ricostruzione.

Infine, un’anticipazione culturale: dopo la mostra sull’Olimpichetto, visitabile fino al 1° marzo, la Basilica Palladiana si prepara ad accogliere l’esposizione del fotografo Guido Harari, con un allestimento annunciato come stupefacente. Una stagione di grandi eventi che punta a rafforzare il ruolo di Vicenza come capitale culturale.