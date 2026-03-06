Britney Spears ubriaca e drogata al voltante viene arrestata in California

La popstar Britney Spears è stata arrestata in California con l’accusa di guida sotto l’influenza di alcol e droghe. L’episodio è avvenuto mercoledì sera intorno alle 21:30 ora locale, quando gli agenti della California Highway Patrol hanno fermato la cantante mentre guidava su un’autostrada dello Stato.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la cantante stava guidando la sua BMW “in modo irregolare e ad alta velocità” lungo la US Route 101. Una volta fermata, gli agenti hanno notato alcuni segnali di possibile alterazione e le hanno quindi fatto sostenere una serie di test di sobrietà sul posto.

La cantante è stata arrestata e successivamente rilasciata nelle prime ore di giovedì mattina. Dovrà ora comparire davanti alla Ventura County Superior Court il prossimo 4 maggio, mentre le indagini proseguono e si attendono ancora i risultati dei test chimici effettuati sul sangue.

Secondo i registri del carcere, Spears stava guidando da sola la sua BMW 430i nera quando è stata fermata. Dopo l’arresto l’auto è stata sequestrata. La cantante non è stata ricoverata in ospedale, ma è stata portata brevemente in una struttura medica per eseguire gli esami del sangue previsti dal protocollo statale per i casi di guida in stato di ebbrezza.

Un rappresentante dell’artista ha dichiarato alla BBC che si è trattato di “un incidente sfortunato e completamente ingiustificabile”, aggiungendo che Spears intende collaborare con la legge e intraprendere i passi necessari per migliorare la propria situazione personale.

La notizia dell’arresto è arrivata mentre il profilo Instagram della cantante risultava improvvisamente cancellato.

Spears resta una delle star pop più influenti degli ultimi decenni, grazie a successi come Baby One More Time, Toxic, Gimme More e Womanizer. Nel 2024 aveva però dichiarato di non voler tornare nell’industria musicale, dopo aver pubblicato nel 2023 il memoir The Woman in Me, in cui raccontava anche i difficili anni trascorsi sotto la tutela legale del padre.

La cantante è stata infatti per 13 anni sotto una controversa tutela giudiziaria, terminata nel 2021, che affidava al padre il controllo delle sue finanze e di molte decisioni della sua vita personale.