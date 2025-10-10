Brendola – “Porta il papà a teatro” in scena alla Sala della Comunità

Si alza il sipario sull’edizione numero 35 della rassegna per ragazzi

Il cartellone propone cinque spettacoli in programma alla domenica pomeriggio. Primo appuntamento il 19 ottobre con la Compagnia Ensemble Teatro di Vicenza

“Porta il papà a teatro”, la rassegna per ragazzi e famiglie compie 35 anni. Sette lustri contraddistinti dal successo che ogni edizione ha avuto, grazie alle tantissime proposte di qualità che hanno sempre soddisfatto le aspettative di un pubblico molto giovane, ma non per questo meno esigente.

La rassegna teatrale, uno dei fiori all’occhiello della Sala della Comunità insieme a “Vò on the Folks”, è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Brendola e il contributo della Banca Delle Terre Venete. Il cartellone 2025 è stato presentato questa mattina, (venerdì 10 ottobre), nell’Aula Magna della scuola media Galileo Galilei di Brendola agli alunni e alle insegnanti delle classi quarte elementari, che sono impegnati un laboratorio teatrale a scuola. Tra gli obiettivi della rassegna c’è infatti il legame diretto con le scuole: per questo nel Comitato che sceglie i titoli degli spettacoli vi sono insegnanti che danno il loro parere in merito ad ogni singolo spettacolo.

Insieme al sindaco Bruno Beltrame, sono intervenuti l’assessore alla Cultura Matteo Fabris e il presidente della Sala della Comunità Ivan Pelizzari con alcuni volontari. Cinque gli spettacoli presentati da compagnie professionali molto conosciute e apprezzate sia a livello regionale che nazionale in calendario in altrettante domeniche pomeriggio di ottobre, novembre e dicembre, con inizio alle ore 16.

Il sipario si alza domenica 19 ottobre con “Il testamento del pirata Boccadoro” con l’Ensemble Teatro di Vicenza. Seguono domenica 2 novembre “Streghe” con l’Accademia Perduta/Romagna Teatro di Forlì; domenica 16 novembre “Voglio la luna” con il Teatro Giovani Teatro Pirata di Ancona; domenica 30 novembre “Soqquadro” con il Teatro del Piccione di Genova e domenica 14 dicembre “Le avventure del Piccolo Principe” con Gli Incompiuti di Brendola.

Durante la conferenza stampa sono state ripercorse le varie tappe della rassegna. Dall’anno di esordio, il 1991, alla Sala della Comunità di Vò di Brendola, sono andati in scena oltre 190 spettacoli che hanno richiamato complessivamente quasi 35 mila spettatori. E’ stato inoltre ricordato come, all’inizio, il Consiglio direttivo della Sala della Comunità avesse “scommesso” sull’ innovativa scelta teatrale di proporre alla domenica pomeriggio una rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie. Scommessa rivelatasi vincente che la Sala Della Comunità rilancia per il futuro. L’edizione di quest’anno ha anche un significato particolare in quanto ricorre il centenario della nascita della Parrocchia di Santo Stefano di Vò di Brendola, della quale la Sala fa parte.

Il costo del biglietto per ogni singolo spettacolo è di 6 euro (intero), ridotto 5 euro per ragazzi fino a 14 anni. I biglietti, con posto numerato saranno in vendita sul sito della Sala della Comunità o presso la biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 15. E’ possibile prenotare e pagare con Satispay o Paypal tramite il sito internet www.saladellacomunita.com, con ritiro del biglietto almeno mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

I commenti

Il sindaco Bruno Beltrame – La Sala della Comunità è un’eccellenza culturale non solo di Brendola ma a livello regionale e persino internazionale. Porta il papà a teatro è una delle tante iniziative di qualità che vengono proposta ad un pubblico numeroso e variegato durante tutto l’anno. Il Comune di Brendola sarà sempre al fianco della Sala per promuovere la cultura e la crescita in particolar modo dei nostri ragazzi. Un ringraziamento ai tanti volontari con il loro servizio instancabile e prezioso dietro alle quinte hanno reso possibile la rassegna teatrale.

L’assessore alla Cultura Matteo Fabris – Il successo ottenuto nelle passate edizioni di Porta il papà a teatro è una garanzia sulla qualità dell’iniziativa. La rassegna teatrale per i ragazzi è una grande opportunità di formazione per gli studenti delle classi elementari e medie ma anche un’occasione di aggregazione per le famiglie. A tal riguardo ritengo sia molto importante la sinergia fra la Sala della Comunità e le scuole nella scelta di spettacoli dall’alto valore educativo.

Il presidente della Sala della Comunità Ivan Pelizzari – Con questa rassegna teatrale la Sala Della Comunità apre le porte ai ragazzi e alle famiglie. Con questo spirito la rassegna fu chiamata Porta il papà a teatro. Già il titolo era una sorta di provocazione per l’epoca in quanto il teatro per ragazzi era possibile solo con pochissime compagnie professionali. Quasi subito la rassegna aveva giù raggiunto un successo tale che gli “imitatori” si erano spinti al punto di copiarne persino il nome, costringendo la Sala a rivendicarne – anche formalmente – la paternità. A distanza di 35 anni Porta il papà a teatro è anche osservare la commozione dei genitori all’uscita, vedere gli attori travestiti intrattenersi coi bambini per una foto ricordo e sentir dire da un genitore che era lui il bambino che 30 anni fa portava il papà a teatro.

L’insegnante Paola Cielo, referente del laboratorio teatrale delle classi quarte elementari – Da oltre dieci anni la scuola primaria di Brendola prevede un laboratorio teatrale all’interno dell’attività didattica. Quest’anno gli alunni di quarta porteranno in scena uno spettacolo proprio alla Sala Della Comunità. La rassegna Porta il papà a teatro sarà quindi un ottimo spunto anche per preparare bene la nostra rappresentazione.