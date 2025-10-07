Box office del weekend: “Una battaglia dopo l’altra” in vetta

Una battaglia dopo l’altra, il film diretto e scritto da Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro si conferma per la seconda settimana in vetta al box office del weekend.

In base ai dati Cinetel, il film sulle rivoluzioni familiari, politiche, sociali ha incassato oltre un milione di euro (1.085.111), per un totale in quindici giorni di 2.660.134.

Il lavoro di Anderson stacca ancora di parecchio il film di animazione La Casa delle Bambole di Gabby, che porta per la prima volta sul grande schermo l’amata serie di successo globale, stabile al secondo posto con 381mila euro (1.290.108 in due settimane). Il terzo gradino del podio lo conquista Taylor Swift con The Official Release Party of a Showgirl che in tre giorni incassa 368mila euro.

Seguono altri due debutti: al quarto posto A big bold beautiful Journey – Un Viaggio Straordinario, la commedia romantica diretta da Kogonada e interpretata da Colin Farrell e Margot Robbie che nel weekend guadagna 339.458, al quinto Together, film horror scritto e diretto dal regista australiano Michael Shanks, al suo debutto alla regia, con 266.987 euro. ANSA CINEMA