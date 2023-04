Botta e risposta Casolin (candidato Possamai) – Siotto (candidata con Rucco)

Riceviamo e pubblichiamo due comunicati stampa di Ruggero Casolin e Simona Siotto:

Casolin, Possamai Sindaco: “I cassonetti interrati sono realtà o propaganda?”

“I cassonetti interrati promessi da Rucco e Siotto sono realtà o propaganda? Purtroppo è solo una domanda retorica, la cui risposta è ovvia. Già era sospetto il tempismo pre-elettorale dell’annuncio, ma basta verificare documenti e atti ufficiali per rendersi conto che dei soldi per quei progetti non c’è traccia alcuna, né delle necessarie autorizzazioni”. Lo afferma Ruggero Casolin, ex direttore di AIM Valore Ambiente e candidato nella lista civica Possamai Sindaco.

Pochi giorni fa il sindaco Rucco e l’assessore all’ambiente Siotto avevano annunciato con grande enfasi l’imminente realizzazione di innovativi cassonetti interrati. Addirittura, secondo Rucco, gli scavi sarebbero iniziati entro un mese con risorse proprie di AIM-AGSM, in attesa dei fondi PNRR. Con le prime isole ecologiche interrate tra centro, San Lazzaro e San Pio X.

“L’assessore Siotto ripete lo stesso annuncio fin dal suo insediamento, nel 2019. E così il sindaco uscente Rucco. Peccato che siano passati 4 anni senza novità. E che anche stavolta sarà così – spiega Casolin -. Piacerebbe sapere dove si inizi a scavare, con quale concessione edilizia e, se è stato acquisito il parere della sovrintendenza per le aree centrali. Piacerebbe sapere anche con quale finanziamento avverrà l’intervento, considerato che i tre progetti presentati dal Comune di Vicenza sono fuori dal plafond pertinente del PNRR avendo ottenuto punteggi tra il 45 e il 48, ben lontani dal punteggio massimo di 82 e dall’ultimo utile di 68, e pertanto non ammessi a finanziamento dal Ministero della Transizione Ecologica. Rucco e Siotto allora hanno promesso: li pagherà AGSM-AIM. Peccato che nell’ultimo PEF approvato non vi sia traccia alcuna di questi interventi nel quadro degli investimenti 2022 – 2025. E quindi? Davvero gli scavi per i cassonetti interrati partiranno tra un mese?”.

Non mancano le critiche anche riguardo alla lettura del rapporto “Ecosistema Urbano 2022” di Legambiente fatta dal sindaco uscente. “Una lettura trionfalistica superficiale e parziale – osserva – l’esponente della civica Possamai Sindaco – perché tra 2021 e il 2022, come mostra il rapporto, la città ha perso posizioni su elementi ambientali primari. Sulla qualità dell’aria: ozono (-16 posizioni), polveri sottili PM2,5 (-1 posizione). Peggio ancora sull’Ambiente urbano: alberi in città (-10 posizioni), verde fruibile (-2 posizioni) e, soprattutto, raccolta differenziata (-7 posizioni), peraltro anche con una riduzione dell’indicatore”.

—–

“Inaccettabile la doppia morale di Casolin. Sue le responsabilità sull’ambiente” le parole di Simona Siotto, assessore all’ambiente e candidata con il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028.

“Il candidato Casolin conferma la sua inadeguatezza da dirigente storico del settore ambiente di Agsm-Aim e perde una buona occasione per tacere” commenta l’assessore all’Ambiente, Simona Siotto. “Ora tutto è chiaro e si comprendono le lentezze della struttura che faceva capo a Casolin. Evidentemente aveva un interesse politico e scaricare sulla nostra amministrazione, in fondo è il classico schema della vecchia sinistra di inserire cellule, relativamente, dormienti in casa del nemico per metterlo in difficoltà. Dov’era il compagno ingegner Casolin quando bisognava predisporre progetti efficaci per il PNRR? Quanto ha sollecitato e raccomandato le azioni che adesso così puntualmente elenca e addebita all’Amministrazione Rucco e che al tempo trascurava perché stava per andare in pensione? Ognuno è libero di collocarsi dove vuole, ma sta parlando un dirigente che incolpa la politica del centrodestra dopo essere stato sempre in silenzio obbediente negli anni di governo del Centrosinistra. Sono sicura” conclude Siotto, assessore all’ambiente e candidata con il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028 “che racconterebbe una storia diversa il dirigente dell’ambiente Casolin, se Rucco fosse del PD, e poi si sa, la doppia morale della parte politica che ha scelto ha un dna di questo tipo. Ma non ha nessuna credibilità detta da chi ha preso decisioni per decenni e fa finta di essere stato in a dirigere l’ambiente a Reggio Emilia”.