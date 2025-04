Montecchio M. – Bilancio 2024 della Biblioteca Civica: crescono utenti, prestiti ed eventi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

La Biblioteca Civica di Montecchio Maggiore ha chiuso il 2024 con dati in crescita e riscontri positivi sul fronte della partecipazione e dei servizi offerti. Gli iscritti sono saliti a 5.613, in aumento rispetto ai 5.268 dell’anno precedente, e i prestiti hanno raggiunto quota 63.741, avvicinandosi ai livelli pre-pandemici. Dopo la flessione registrata nel biennio 2020-2021 – con 39.769 prestiti nel 2020 e 41.863 nel 2021, a fronte dei 65.263 del 2019 – i numeri sono tornati a salire nel 2022 (57.854) e nel 2023 (62.892), fino al risultato conseguito nel 2024.

«La biblioteca è uno dei luoghi simbolo della cultura montecchiana, un presidio vivo e dinamico che è ben al centro della nostra attenzione», dichiara l’assessore alla cultura Andrea Palma. «È uno spazio capace di accogliere tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani, e rappresenta un trait d’union tra generazioni, dove la cultura si intreccia con la socialità. Non è, quindi, esclusivamente un luogo di conservazione del sapere, ma un ambiente in continua evoluzione, che sa parlare ai cittadini con linguaggi diversi e proposte sempre nuove. I numeri del 2024 confermano il valore del lavoro svolto e ci incoraggiano a proseguire su questa strada: vogliamo potenziare ulteriormente un’offerta già ricca e articolata, per garantire agli utenti uno spazio pubblico che sia al tempo stesso casa della lettura, aula per lo studio, laboratorio di idee, palcoscenico per eventi e punto di riferimento per tutta la comunità».

Nel dettaglio, il patrimonio librario si è arricchito con 1.720 nuovi volumi e 170 DVD, portando la dotazione complessiva a 36.116 documenti. La biblioteca ha inoltre messo a disposizione degli utenti 60 testate periodiche e 7 quotidiani, per un totale di quasi 3.000 numeri consultabili nell’arco del 2024. In parallelo, è stata rafforzata in modo significativo la proposta di attività culturali che affiancano il servizio bibliotecario, con 79 appuntamenti organizzati nel corso dell’anno, quasi il doppio rispetto ai 39 del 2023. La biblioteca ha consolidato il proprio ruolo di polo culturale di riferimento per il territorio, aprendo le proprie porte a circa 400 alunni durante le visite guidate dedicate alle scuole del territorio e offrendo una programmazione variegata, continuativa e adatta a tutte le età tra laboratori, corsi, letture e momenti di approfondimento. Sono stati attivati numerosi gruppi di lettura pensati per pubblici diversi, come “Note a margine” sulla narrativa contemporanea, “Storie a regola d’arte” per i romanzi sull’arte, “Leggiamo un classico” dedicato ai grandi autori della letteratura, “Ritmi ispanici” in lingua spagnola, “Il regno di carta” e “Il villaggio della foglia” dedicati rispettivamente ai fumetti e ai manga per ragazzi, oltre a “Chatbook”, gruppo di lettura pensato per i più giovani. A questi si affiancano i cicli di letture animate per bambini “Ora ti racconto” e “It’s Storytime” in inglese, e proposte dedicate alla creatività come un laboratorio artistico, due percorsi di scrittura autobiografica, uno per ragazzi e uno per adulti, un corso di lettura ad alta voce e incontri di medicina narrativa per “Lettura come cura”. La proposta annuale è stata completata da conversazioni tematiche su cinema, musica, filosofia e mondo digitale. Infine, durante la bella stagione, il giardino della Biblioteca si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando tre spettacoli teatrali a tema letterario e altrettante presentazioni di libri, valorizzando la struttura anche come luogo di aggregazione e fruizione culturale nel periodo estivo.

Situata in via San Bernardino 12 a Montecchio Maggiore, la Biblioteca Civica è aperta il lunedì dalle 14.30 alle 22.30 e dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Per informazioni: 0444 698874 – biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it oppure sui canali social Instagram e Facebook.