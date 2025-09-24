BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAPROVINCIA Vicenza
24 Settembre 2025 - 15.21

Basso Vicentino – Terribile scontro fra tre veicoli: grave un 47enne

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Grave incidente stradale sulla SP17: un ferito elitrasportato a Vicenza

LONIGO (VI), 24 settembre 2025 – Questa mattina, intorno alle 11:15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo via Dovaro (SP17) a Lonigo, sulla superstrada Almisanese, per un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Un’auto in direzione Lonigo avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con un camion per la raccolta rifiuti. Coinvolto anche un altro mezzo.

La squadra del distaccamento locale, giunta con un’autopompa e cinque operatori, ha utilizzato cesoie e divaricatore per estrarre da una Ford Cmax una persona rimasta incastrata dopo la collisione frontale con un camion della nettezza urbana.

Il ferito, 47enne, in gravi condizioni, è stato affidato al personale del Suem e trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Gli altri conducenti coinvolti non hanno riportato ferite.

Le cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri di Lonigo.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Basso Vicentino - Terribile scontro fra tre veicoli: grave un 47enne | TViWeb Basso Vicentino - Terribile scontro fra tre veicoli: grave un 47enne | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy