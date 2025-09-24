Basso Vicentino – Terribile scontro fra tre veicoli: grave un 47enne

Grave incidente stradale sulla SP17: un ferito elitrasportato a Vicenza

LONIGO (VI), 24 settembre 2025 – Questa mattina, intorno alle 11:15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo via Dovaro (SP17) a Lonigo, sulla superstrada Almisanese, per un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Un’auto in direzione Lonigo avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con un camion per la raccolta rifiuti. Coinvolto anche un altro mezzo.

La squadra del distaccamento locale, giunta con un’autopompa e cinque operatori, ha utilizzato cesoie e divaricatore per estrarre da una Ford Cmax una persona rimasta incastrata dopo la collisione frontale con un camion della nettezza urbana.

Il ferito, 47enne, in gravi condizioni, è stato affidato al personale del Suem e trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Gli altri conducenti coinvolti non hanno riportato ferite.

Le cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri di Lonigo.