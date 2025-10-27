BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAPROVINCIA Vicenza
27 Ottobre 2025 - 19.34

Basso Vicentino – Scontro tra auto e monopattino: giovane ferito in modo grave

REDAZIONE
CAMPIGLIA DEI BERICI – Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 27 ottobre 2025, intorno alle 17.30, all’incrocio tra la strada provinciale Mediana e via Brandizie.

Un ragazzo straniero in monopattino elettrico è stato investito da un’autovettura Kia, guidata da un pensionato che stava svoltando a sinistra per immettersi in via Brandizie. Secondo quannto scrive Il Giornale di Vicenza, il giovane stava arrivando dalla direzione opposta quando l’auto ha tagliato la corsia. L’impatto è stato violento: il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto riportando ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem 118, che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. L’automobilista, sotto choc, avrebbe riferito di non aver visto il monopattino a causa della scarsa visibilità.

L’incidente è ora al vaglio dei carabinieri e della polizia stradale, intervenuti per eseguire i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

