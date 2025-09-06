Basso Vicentino, ruba 200 euro di prodotti al supermercato: arrestato

5 settembre 2025 – Nella tarda serata del 1° settembre a Sarego (VI), i Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino senegalese di 40 anni, già con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per furto aggravato.

L’uomo, all’interno del supermercato “Prix” di via Montegrappa, aveva nascosto in uno zaino generi alimentari per un valore di circa 200 euro, superando le casse senza pagare. Approfittando della distrazione dei dipendenti, è riuscito a oltrepassare le barriere antitaccheggio, ma è stato notato dal vicedirettore che lo ha inseguito per un breve tratto. Poco dopo i militari lo hanno rintracciato nei pressi della fermata dell’autobus, ancora in possesso della refurtiva, poi restituita al supermercato.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato portato presso la camera di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria.