Basso Vicentino – Inseguimento nella notte fino a Cologna Veneta: un uomo denunciato, uno fuggito

Inseguimento nella notte – un uomo denunciato per possesso di arnesi da scasso e segnalato per uso personale di stupefacenti

Un inseguimento notturno e un controllo mirato hanno portato i Carabinieri della Stazione di Sossano, con il supporto dei colleghi di Campiglia dei Berici, a denunciare un 44enne marocchino per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e a segnalarlo alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

I fatti si sono svolti nella notte del 2 agosto, intorno alle ore 01:45, quando i militari, impegnati in un servizio perlustrativo in via Fior di Spin a Orgiano (VI), hanno notato una SEAT Leon blu in sosta con motore acceso e due persone a bordo. Alla vista della pattuglia, il conducente ha avviato una fuga repentina nel tentativo di evitare il controllo, innescando un inseguimento che si è protratto fino a Cologna Veneta (VR), dove l’auto è stata infine bloccata senza conseguenze per persone o cose.

Il passeggero è riuscito a dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti, approfittando dell’oscurità, mentre il conducente è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare. L’ispezione ha permesso di rinvenire e sequestrare diversi arnesi atti allo scasso, tra cui cacciaviti, una spranga in ferro e chiavi inglesi, oltre a un grammo di cocaina.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è risultato regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà per possesso ingiustificato di strumenti da scasso e la segnalazione amministrativa alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Sono attualmente in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, per identificare il complice datosi alla fuga.