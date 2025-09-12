BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAPROVINCIA Vicenza
12 Settembre 2025 - 16.12

Basso Vicentino – Cavalla scivola in un dirupo: recuperata dai Vigili del fuoco

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Alle 10.40 di oggi, 12 settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Villaga, in località Toara, per il recupero di un cavallo caduto in un dirupo.

La squadra del distaccamento di Lonigo, composta da cinque operatori, si è fatta strada nel sottobosco con le motoseghe fino a raggiungere l’animale, una cavalla di nome “Scheggia”, scivolata accidentalmente circa tre metri più in basso. Valutate le condizioni del terreno, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago del nucleo di Venezia.

Un operatore SAF è stato verricellato sul posto e, dopo aver imbragato l’animale con l’aiuto dei colleghi a terra, la cavalla è stata sollevata e ha potuto uscire autonomamente dal dirupo.

Scheggia è stata poi visitata da un veterinario, che ne ha confermato il buono stato di salute. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 12.30.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Basso Vicentino - Cavalla scivola in un dirupo: recuperata dai Vigili del fuoco | TViWeb Basso Vicentino - Cavalla scivola in un dirupo: recuperata dai Vigili del fuoco | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy