Basso Vicentino – Cavalla scivola in un dirupo: recuperata dai Vigili del fuoco

Alle 10.40 di oggi, 12 settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Villaga, in località Toara, per il recupero di un cavallo caduto in un dirupo.

La squadra del distaccamento di Lonigo, composta da cinque operatori, si è fatta strada nel sottobosco con le motoseghe fino a raggiungere l’animale, una cavalla di nome “Scheggia”, scivolata accidentalmente circa tre metri più in basso. Valutate le condizioni del terreno, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago del nucleo di Venezia.

Un operatore SAF è stato verricellato sul posto e, dopo aver imbragato l’animale con l’aiuto dei colleghi a terra, la cavalla è stata sollevata e ha potuto uscire autonomamente dal dirupo.

Scheggia è stata poi visitata da un veterinario, che ne ha confermato il buono stato di salute. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 12.30.