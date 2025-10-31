Basso Vicentino, arrestato cittadino serbo per spaccio di droga

Nella mattinata del 29 ottobre 2025, i Carabinieri della Stazione di Campiglia dei Berici, con il supporto dei militari della Stazione di Barbarano Mossano, hanno arrestato in flagranza un cittadino serbo, classe 1981, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, inserita nell’ambito della costante attività di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri, è stata condotta durante una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dell’intervento, l’uomo è stato trovato in possesso di 19,3 grammi di marijuana e 199,9 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e a un telefono cellulare, ritenuto verosimilmente utilizzato per lo spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l’arrestato è stato tradotto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida disposta dall’Autorità Giudiziaria.