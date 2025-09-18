BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAPROVINCIA Vicenza
18 Settembre 2025 - 16.53

Basso Vicentino, allarme truffe: finti carabinieri raggirano gli anziani al telefono

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nuovi tentativi di truffa telefonica nel Basso Vicentino. A segnalarlo è il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, che attraverso le proprie piattaforme social ha messo in guardia i cittadini, invitandoli alla massima prudenza.

Secondo quanto riportato, alcuni malintenzionati si spacciano al telefono per carabinieri e cercano di raggirare soprattutto persone anziane. Lo schema è sempre lo stesso: raccontano che un familiare è stato arrestato e chiedono denaro o preziosi come presunta “cauzione” per liberarlo.

Il primo cittadino ha ricordato che le forze dell’ordine non chiedono mai soldi né al telefono né di persona e che eventuali convocazioni avvengono solo tramite canali ufficiali. Veronese ha invitato chiunque riceva chiamate sospette a non cadere nella trappola e a contattare subito il 112 o rivolgersi direttamente alla caserma dei carabinieri.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Basso Vicentino, allarme truffe: finti carabinieri raggirano gli anziani al telefono | TViWeb Basso Vicentino, allarme truffe: finti carabinieri raggirano gli anziani al telefono | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy