Bassano – Viola gli arresti domiciliari per comprare sigarette: arrestato, viene rimesso ai domiciliari

Un 34enne residente a Bassano del Grappa è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

L’episodio è avvenuto intorno alle 12.25 del 3 dicembre 2025, quando una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa – Settore U.C.T., impegnata in un normale controllo del territorio, si è recata in via Menarola, presso l’abitazione condivisa dall’uomo con la compagna, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’ordinanza.

Gli agenti hanno suonato più volte al campanello senza ottenere risposta. Solo alle 12.28, dall’angolo dell’edificio in corrispondenza di via Gamba, l’uomo è comparso improvvisamente. Persona nota alle forze dell’ordine per diverse segnalazioni legate a reati contro il patrimonio, si è subito scusato affermando di essersi allontanato per “comprare le sigarette”.

Secondo quanto previsto dalla misura, il 34enne può lasciare la propria abitazione solo in due fasce orarie — 10.00-12.00 e 15.00-17.00 — e comunque previa comunicazione all’Autorità incaricata della vigilanza. L’orario del rientro, tuttavia, risultava già oltre il limite consentito.

Gli agenti hanno quindi accompagnato l’uomo negli uffici del Commissariato per verificare l’eventuale violazione delle prescrizioni. Appurato l’allontanamento non autorizzato, è scattato l’arresto per violazione della detenzione domiciliare.

La Procura della Repubblica, informata dell’accaduto, ha disposto il ripristino immediato della misura presso il domicilio dell’indagato, in attesa del rito direttissimo.

La mattina del 4 dicembre, l’uomo è stato portato davanti al Tribunale di Vicenza per l’udienza di convalida. Il giudice ha confermato la correttezza dell’operato della Polizia, ha convalidato l’arresto e ha disposto nuovamente l’applicazione della detenzione domiciliare.