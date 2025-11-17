Bassano – Si cerca nuovo comandante per la Polizia Locale che ‘torna a casa’

A Bassano del Grappa si apre una nuova fase per la gestione della sicurezza urbana e per il funzionamento della Polizia Locale. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Finco, annuncia infatti tre passi importanti che rafforzano in maniera concreta il servizio a favore della comunità.

“Il primo cambiamento rilevante – esordisce il sindaco Nicola Finco – riguarda il rientro della funzione di Polizia Locale dal prossimo primo gennaio: finora il servizio era gestito tramite l’Unione Montana, ma la scelta dell’Amministrazione è stata quella di riportarlo in casa, così da poter lavorare con maggiore autonomia e rapidità, rafforzando il legame diretto con cittadini, quartieri e frazioni. Un passo che nasce dalla volontà di garantire servizi più vicini, reattivi e calibrati sulle necessità del territorio”.

“Il prossimo passo – annuncia il primo cittadino di Bassano del Grappa – sarà la selezione del Dirigente/Comandante della Polizia Locale che guiderà il corpo nei prossimi anni. Una figura dirigenziale pienamente operativa significa maggiore continuità organizzativa, un coordinamento più efficace e una presenza più strutturata sul territorio”.

A completare il quadro arriva anche l’annuncio dell’assunzione di almeno due nuovi agenti: “Un potenziamento dell’organico che permetterà di aumentare la presenza su strada, ampliare le attività di sorveglianza e prevenzione e dare nuova energia al lavoro quotidiano degli operatori, con l’obiettivo di riportare in breve tempo l’organico della Polizia Locale ai livelli precedenti all’ingresso della funzione nell’Unione Montana”.

“Nei prossimi mesi – conclude il sindaco Nicola Finco – procederemo anche con il potenziamento della rete di videosorveglianza, un’attività fondamentale per il monitoraggio del territorio che, anche nei recenti fatti di cronaca, ci ha permesso di individuare con celerità i responsabili”.