Bassano – Fuori strada con la Jeep, finisce contro una recinzione. Muore macellaio 42enne

Aggiornamento

È Massimo Perdoncin, 42 anni, residente a Marostica, l’uomo che ha perso la vita nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre in un drammatico incidente lungo viale Vicenza, a Bassano del Grappa.

L’allarme è scattato poco dopo le 2.10. Perdoncin stava rientrando a casa alla guida della sua Jeep quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo in un tratto rettilineo: l’auto è finita prima contro un platano, per poi ribaltarsi e terminare la corsa contro la recinzione di un vivaio sul lato opposto della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo.

All’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Bassano, la Jeep era ribaltata su un fianco e il conducente era rimasto incastrato nell’abitacolo. I pompieri hanno lavorato per circa mezz’ora utilizzando cesoie e divaricatore per liberarlo, ma quando il personale del Suem ha potuto raggiungerlo, Perdoncin era già privo di vita.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un malore improvviso.

Chi era la vittima

Massimo Perdoncin era una figura molto conosciuta nel Bassanese e nel Marosticense. Da circa dieci anni lavorava nella macelleria Fontana, una realtà storica del territorio. Appassionato di musica, sport e uscite con gli amici, era parte attiva della comunità locale: in passato era stato anche sbandieratore della celebre partita a scacchi di Marostica.

Viveva con i genitori e, poco più di un anno fa, aveva affrontato un altro dolore profondissimo: la morte del fratello gemello Stefano, scomparso a causa di una malattia.

Gli accertamenti dei carabinieri proseguiranno nelle prossime ore per stabilire con precisione le cause della tragedia.

