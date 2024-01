BASSANO – Fa invasione del campo e poi se ne va al bar, Daspo per un 50enne

Dopo essere entrato in campo, per il tifoso è arrivata la Daspo. La vicenda risale al pomeriggio di domenica scorsa quando, con inizio alle ore 14.30 allo stadio comunale “Rino Mercante” di Bassano del Grappa, si è disputato l’incontro di calcio “F.C. Bassano del Grappa vs ASD Campodarsego”, valevole per il Campionato di Serie D – girone C.

Alle ore 16.20 circa, immediatamente dopo il triplice fischio dell’arbitro, un tifoso del Bassano si sarebbe introdotto nel terreno di gioco attraverso un cancelletto posto sulle tribune locali, scendendo le scale, sino a raggiungere un cancello scorrevole che dà direttamente accesso sul campo di gioco.

Il tifoso, dopo aver aperto quest’ultimo varco, sarebbe entrato nel terreno di gioco, venendo fermato immediatamente da alcuni dirigenti e giocatori del Bassano, per poi riaccompagnarlo all’esterno del campo e della pista del Velodromo.

L’uomo, che dopo la sortita si sarebbe immediatamente dall’impianto sportivo, sarebbe stato rintracciato, alcuni minuti dopo, dagli agenti del Commissariato di Bassano del Grappa, mentre si incamminava in una strada non lontana dallo stadio, privo di alcuni indumenti che indossava in precedenza, verosimilmente per eludere le ricerche delle forze dell’ordine, recandosi in un vicino bar frequentato dalla tifoseria locale.

Il soggetto è stato identificato per F.D., di anni 50. Accompagnato presso gli Uffici del Commissariato è stato indagato in stato di libertà per il reato previsto dall’art. 6 bis comma 2 legge 401/1989 – “scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive”.

Nei suoi confronti, il Questore di Vicenza ha avviato la procedure per l’emissione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, Daspo.