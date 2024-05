VICENZA – Ubriaco di vodka al Centro Palladio disturba negozianti e clienti: sanzionato 36enne

Ieri, verso le 19:30, un equipaggio delle volanti della Polizia di Stato è intervenuto a Vicenza, al centro commerciale Palladio di Strada Padana Verso Padova, in risposta a una segnalazione riguardante una persona che si aggirava all’interno mentre sorseggiava vodka da una bottiglia nascosta in un sacchetto. Questa stessa persona, dopo aver cercato di avvicinare alcuni clienti con un atteggiamento sgarbato, è entrata in un negozio di profumi e ha iniziato a spostare vari articoli dagli scaffali senza mostrare alcuna intenzione di acquistarli.

Gli agenti hanno individuato l’uomo, B.A. nato nel 1988 e cittadino italiano, all’interno del centro commerciale e, dopo averlo identificato, lo hanno allontanato dal locale dopo averlo sanzionato per ubriachezza molesta.