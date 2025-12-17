Bassano – Colpo fallito alla lavanderia, scattano le perquisizioni: cinque giovani denunciati

Bassano del Grappa – Cinque giovani, quattro minorenni e un ragazzo da poco maggiorenne, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per tentato furto in concorso e danneggiamento al termine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Bassano del Grappa.

Nelle prime ore della mattinata odierna, gli agenti hanno eseguito cinque decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti dei ragazzi, ritenuti indiziati dei reati contestati. I provvedimenti sono stati emessi nell’ambito dell’inchiesta avviata a seguito di un episodio avvenuto nel giugno scorso in una lavanderia self service di Bassano del Grappa.

Secondo quanto ricostruito, i giovani avrebbero tentato di asportare il denaro contenuto nella gettoniera dell’attività, danneggiando alcune lavatrici nel tentativo di impossessarsi dell’incasso. Il colpo non era andato a buon fine, ma i danni arrecati avevano spinto il titolare dell’esercizio a presentare denuncia presso il Commissariato di Bassano.

Le indagini, attivate immediatamente dopo la segnalazione, hanno permesso alla Polizia di Stato di identificare tutti i presunti autori. Successivamente, ritenendo necessari ulteriori riscontri, gli investigatori hanno richiesto all’Autorità Giudiziaria competente l’emissione dei decreti di perquisizione.

Le operazioni, concluse nella tarda mattinata, hanno portato al rinvenimento e al sequestro di elementi investigativi considerati utili ai fini probatori, che saranno ora analizzati nell’ambito del procedimento in corso.