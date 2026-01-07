Bambino di 8 anni investito a Montebello: trasportato in ospedale

Montebello, 7 gennaio 2026 – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi in via Po a Montebello, dove un bambino di 8 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in bicicletta.

Secondo quanto riferito, l’impatto è avvenuto intorno alle 17 tra la bici su cui si trovava il piccolo e un’automobile. Subito dopo l’incidente, il personale del Suem 118 è intervenuto sul posto per prestare le prime cure.

Il bambino è stato quindi trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza con un codice di media gravità. Le condizioni del piccolo, stando alle informazioni fornite dai medici, non destano preoccupazioni.

La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto.