Balasso sbarca ad Arzignano: serata al Mattarello con ‘Giovanna dei disoccupati’

Mercoledì 26 novembre, alle 21.00, il Teatro Mattarello ospita il secondo appuntamento della Stagione Teatrale con Natalino Balasso, protagonista di “Giovanna dei disoccupati”, drammaturgia originale ispirata a Giovanna dei macelli e ad altre opere di Bertolt Brecht.

Lo spettacolo, definito dallo stesso Balasso «un falso scritto sotto dettatura», immagina il drammaturgo tedesco proiettato nel presente, ottant’anni dopo la fine del Nazismo, per ritrovarne gli orrori in forme moderne: dalla finanza alla prevaricazione delle multinazionali, dallo sfruttamento degli ultimi alle nuove dinamiche di potere globale. I personaggi brechtiani si muovono in un mondo grottesco ma attuale, conservando la logica della dominanza e della sudditanza pur parlando con parole nuove.

In scena scorrono le storie di Pierpont Mauler e dei suoi sottoposti, di Cridle, di Slift e della lobbista per eccellenza, la temibile Graham. A contrapporsi a questo universo di magnati è Giovanna Darko, che guida una comunità “social-socialista” tutta digitale. Ma una comunità online può davvero essere una comunità? O rischia di trasformarsi in un insieme di monadi che inseguono l’illusione di una tribù?

Balasso torna così con uno spettacolo tagliente e grottescamente moderno, capace di mettere in scena vizi e storture del presente attraverso lo sguardo critico di Brecht.

Nel cast: Natalino Balasso, Giovanni Anzaldo, Marta Cortellazzo Wiel, Roberta Lanave.

Scene di Anusc Castiglioni, costumi di Sonia Marianni, luci di Cesare Agoni.

Produzione Centro Teatrale Bresciano, Emilia Romagna Teatro e Teatro Stabile di Bolzano.

Biglietti – Atto unico in abbonamento