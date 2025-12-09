“Avvocato 4.0 e le sfide delle nuove tecnologie”: un incontro

“Avvocato 4.0 e le sfide delle nuove tecnologie”: è questo il titolo dell’evento organizzato dall’Ordine degli avvocati di Vicenza, in collaborazione con la Fondazione Zilio Grandi, per venerdì 12 dicembre al Centro Formazione Associazione Artigiani, in via Fermi 134 a Vicenza. Un’intera giornata, dalle 9 alle 18.30, nel corso della quale, con numerosi e qualificati ospiti esperti del mondo giuridico, accademico, medico e industriale, verranno affrontate tematiche che fanno già parte dell’odierna professione.

Scopo dell’incontro è quello di approfondire e analizzare le implicazioni pratiche e normative dell’innovazione tecnologica e di quali siano i rischi, ma anche le opportunità, dell’intelligenza artificiale nel settore legale, con particolare attenzione all’evoluzione digitale della professione forense, alle applicazioni dell’IA in ambito civile e penale e al confronto tra esperienze multidisciplinari.

L’apertura vedrà i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine Avvocati Vicenza, Alessandro Moscatelli, del Sindaco Giacomo Possamai, del procuratore della Repubblica Lino Giorgio Bruno e della presidente della II Sezione civile del Tribunale Giovanna Sanfratello.

Il tema della prima sessione, dedicata al Diritto civile (ore 9.30) sarà: “Processo e attività difensiva: l’evoluzione digitale della professione forense e della giurisdizione”; a seguire (ore 11.45) una tavola rotonda che vedrà diverse esperienze a confronto sull’applicazione dell’A.I. in medicina, nell’impresa, nella ricerca e nel settore penale; il pomeriggio, infine (ore 15:15), sarà dedicato al Diritto penale tema: “Esercizio della Giurisdizione, indagini e diritto di difesa”. La giornata di studi è organizzata con il sostegno di Bvr – Banca Veneto Centrale.