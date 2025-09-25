PROVINCIA VicenzaSTREET TG
25 Settembre 2025 - 10.31

AUTUNNO D’AUTORE, A BRENDOLA LA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA

Elisa Santucci
BRENDOLA – Dal 2 al 17 ottobre torna “Autunno d’Autore”, la rassegna letteraria che porta alla Sala della Comunità di Vo’ scrittori di primo piano del panorama nazionale. Tra gli ospiti Nadia Terranova, finalista del Premio Strega, insieme ad altri autori di rilievo che presenteranno i loro libri e dialogheranno sul tema scelto per quest’anno: il destino. Protagonisti anche gli studenti delle scuole, che hanno letto le opere e avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli scrittori. Una manifestazione che, edizione dopo edizione, si conferma come uno degli appuntamenti culturali più seguiti e apprezzati del territorio. Di Elisa Santucci

