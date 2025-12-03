Autoarticolato fuori strada a Montegalda, Vigili del fuoco in azione per il recupero del mezzo

Montegalda (Vicenza), 3 dicembre 2025 – Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina in via Vegri, dove un autoarticolato è finito fuori dalla carreggiata poco dopo le 10.15. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono arrivati i pompieri con un’autopompa dalla sede centrale di Vicenza, affiancati da un’autogrù del Comando provinciale di Padova. Le squadre hanno provveduto a sollevare la parte posteriore del mezzo pesante e a riportarlo sulla strada, ripristinando così la normale circolazione.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Longare per i rilievi necessari.

L’intervento si è concluso in circa due ore.