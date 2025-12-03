3 Dicembre 2025 - 19.27
Autoarticolato fuori strada a Montegalda, Vigili del fuoco in azione per il recupero del mezzo
Montegalda (Vicenza), 3 dicembre 2025 – Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina in via Vegri, dove un autoarticolato è finito fuori dalla carreggiata poco dopo le 10.15. Nessuna persona è rimasta ferita.
Sul posto sono arrivati i pompieri con un’autopompa dalla sede centrale di Vicenza, affiancati da un’autogrù del Comando provinciale di Padova. Le squadre hanno provveduto a sollevare la parte posteriore del mezzo pesante e a riportarlo sulla strada, ripristinando così la normale circolazione.
Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Longare per i rilievi necessari.
L’intervento si è concluso in circa due ore.