Auto GPL in fiamme in A4: paura vicino a Vicenza Ovest – video

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi lungo l’autostrada A4, in direzione Milano, dove intorno alle 10.35 un’auto ha preso fuoco poco prima del casello di Vicenza Ovest.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco di Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e otto operatori. La vettura coinvolta, una Dacia Duster alimentata a GPL, presentava una situazione particolarmente delicata: la bombola del gas aveva infatti iniziato a perdere carburante.

Per accelerare le operazioni di soccorso e ridurre i rischi, i vigili del fuoco hanno scavalcato le recinzioni della tangenziale, riuscendo a mettere rapidamente in sicurezza l’impianto e a spegnere le fiamme utilizzando schiumogeno antincendio.

La Polizia Stradale ha garantito la sicurezza dell’area e la gestione della viabilità. Fortunatamente non si registrano feriti.