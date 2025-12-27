Auto fuori strada a Motta di Costabissara, due giovani feriti: uno in terapia intensiva, grave anche l’altro

Motta di Costabissara (VI) – È di due giovani feriti il bilancio dell’incidente avvenuto all’alba di sabato 27 dicembre 2025 in via Acque Sorgive, nella frazione di Motta, dove un’autovettura è uscita autonomamente di strada finendo in un canale di scolo e impattando contro un muretto in cemento.

A bordo del veicolo si trovavano un ragazzo di 20 anni e un ragazzo di 22 anni. Il conducente, 20enne, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale e ricoverato in Terapia intensiva in codice rosso. Il passeggero, 22 anni, è stati trasportato in gravi condizioni al PS (Pronto Soccorso).

Poco dopo le 5.00 sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della centrale di Vicenza, che hanno operato per l’estrazione del conducente dall’abitacolo utilizzando attrezzature da soccorso, tra cui cesoie e divaricatori, e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Il personale sanitario del SUEM 118 è intervenuto con due ambulanze e un’automedica per prestare le prime cure ai feriti. Presenti anche i Carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso si sono concluse poco prima delle 7.30.