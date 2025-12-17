Auto capovolta in un dirupo, un morto: drammatico ritrovamento ad Arsiero

Arsiero – Tragedia nella tarda mattinata lungo via Val di Tovo, in località Castana, dove una persona è stata trovata priva di vita all’interno di un’auto precipitata in un dirupo. Si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 11, dopo che alcuni passanti hanno notato il veicolo finito ruote all’aria nella scarpata sottostante la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Schio e i carabinieri della stazione di Arsiero.

I soccorritori hanno recuperato il corpo della vittima dall’abitacolo della vettura, purtroppo senza poter fare nulla per salvarla. Al momento non sono state rese note le generalità della persona deceduta.

Sono ora in corso accertamenti e indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato l’auto a uscire di strada e precipitare nel dirupo.