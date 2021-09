Aumento bollette, oggi il Cdm: verso extra bonus anti-stangata

Aumento bollette 2021, un extra bonus per le famiglie in maggiore difficoltà oltre al taglio degli oneri di sistema. Dovrebbe essere questa la strada intrapresa dal governo. Si parla di un intervento di circa 3 miliardi – ma potrebbe essere più pesante, alcune fonti parlano di 4 miliardi di euro all’attivo -.

Oggi nel pomeriggio si terrà il Consiglio dei ministri. La convocazione, per le 16, è al momento sprovvista dell’ordine del giorno ma c’è attesa per le misure anti-rincari delle bollette di luce e gas.

A godere del bonus maggiorato dovrebbero essere le famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza e quelle che hanno uno o più membri che versano in condizioni di salute grave, in particolare quelle che necessitano di macchinari alimentati con energia elettrica. Non dovrebbe esserci, invece, il taglio dell’Iva, che inizialmente pareva essere la via maestra per sforbiciare i rincari.

Per i nuclei familiari meno abbienti esiste già un aiuto da parte dello Stato. Il bonus bollette 2021, già operativo dal primo luglio, è riconosciuto in base all’Isee e gli sconti vengono riconosciuti automaticamente, senza che si debba presentare domanda. Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus sono: appartenere a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; appartenere a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; appartenere a un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

“L’aumento del costo delle forniture di gas ed energia elettrica non dovrà finire in bolletta e pesare su famiglie e imprese. Il governo è già intervenuto durante la pandemia per calmierare i costi energetici e ora non lasceremo soli i cittadini e le aziende. Stiamo lavorando per intervenire già nel prossimo Consiglio dei Ministri con un provvedimento per anestetizzare l’incremento del costo della materia prima ed evitare ulteriori aggravi sui bilanci di famiglie e attività economiche”, scrive sui social Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.