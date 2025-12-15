Attivata a Santorso la chirurgia maxillo-facciale

Viene così potenziata l’attività già presente con l’ambulatorio chirurgico, con la possibilità d’ora in avanti di svolgere anche procedure più complesse in sala operatoria

L’ULSS 7 Pedemontana potenzia l’attività di Chirurgia Maxillo-Facciale all’ospedale di Santorso, attivando l’attività chirurgica in sala operatoria in aggiunta a quella di chirurgia ambulatoriale già presente da circa due anni.

«In questo modo – spiega il dott. Michele Garofolin, responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ULSS 7 Pedemontana – d’ora in avanti potremo operare i pazienti dell’Alto Vicentino nell’ospedale a loro più vicino. Questo grazie anche alla collaborazione con i colleghi delle altre specialità presenti nell’ospedale Alto Vicentino, in particolare Anestesia e Rianimazione ovviamente, ma anche l’Otorinolaringoiatria, l’Oculistica e la Chirurgia Plastica, con i quali tratteremo molti casi con un lavoro d’équipe multidisciplinare. Il tutto grazie anche alla sensibilità della Direzione, che ha messo a disposizione le risorse per acquistare la necessaria strumentazione chirurgica. Fondamentale, naturalmente, sarà anche il supporto degli infermieri di sala e degli strumentisti in servizio a Santorso, mentre l’équipe dei chirurghi è unica per gli ospedali di Santorso e Bassano, dove la Chirurgia Maxillo-Facciale è presente già da molti anni, garantendo così per tutti i pazienti i medesimi elevati standard di competenze ed esperienza. Siamo solo all’inizio, ma la prospettiva è quella di una crescita graduale, magari evolvendo verso specializzazioni tendenzialmente complementari tra i due ospedali».

«Questo risultato – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – conferma l’impegno dell’Azienda a potenziare l’ospedale di Santorso e in generale l’offerta di servizi negli ospedali più vicini per i pazienti, offrendo a tutti i cittadini standard assistenziali uniformi e di elevata qualità. Allo stesso tempo, si conferma l’importanza di lavorare e ragionare come un ospedale unico: storicamente la Chirurgia Maxillo-Facciale aveva sempre avuto sede al San Bassiano, ma c’è stato subito grande entusiasmo e piena condivisione quando è stata avanzata l’idea di estendere l’attività anche all’ospedale di Santorso. Anzi tra i promotori di questo progetto vi è stato proprio il dott. Garofolin, che ringrazio per il suo impegno».

Un risultato che rappresenta l’evoluzione di un progetto avviato ormai quattro anni fa, prima con il potenziamento di organico della Chirurgia Maxillo-Facciale al San Bassiano e quindi, dal febbraio 2024, con l’attivazione per la prima volta di un Ambulatorio di Chirurgia Maxillo-Facciale anche all’ospedale di Santorso, rispetto al quale l’avvio dell’attività chirurgica in sala operatoria rappresenta un ulteriore sviluppo, con la possibilità dunque di svolgere nell’ospedale Alto Vicentino anche procedure più complesse.