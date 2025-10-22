Attenzione: nuovi tentativi di truffa nel Basso Vicentino, già sventati tre casi a Noventa Vicentina

Noventa Vicentina, 22 ottobre 2025 – Le Forze dell’Ordine segnalano che negli ultimi giorni alcuni truffatori, spacciandosi telefonicamente per carabinieri, stanno tentando di ingannare soprattutto persone anziane. Il metodo è sempre lo stesso: comunicano che un familiare sarebbe stato arrestato e chiedono denaro o preziosi come “cauzione” per ottenere il rilascio.

Già oggi, mercoledì 22 ottobre, due tentativi sono stati sventati a Noventa Vicentina grazie all’accortezza dei cittadini che hanno ricevuto telefonate sospette e hanno prontamente allertato le Forze dell’ordine. Una pattuglia dei carabinieri è presente nel centro del paese pronta a intervenire.

Le autorità ricordano:

I Carabinieri e gli agenti di Pubblica Sicurezza non chiedono mai denaro né oggetti di valore , né al telefono né di persona.

, né al telefono né di persona. Eventuali convocazioni avvengono solo tramite chiamata ufficiale per recarsi in caserma o in ufficio di polizia locale.

Nessun uomo o donna in divisa può presentarsi a casa vostra per richiedere soldi o beni personali.

Appello alla cittadinanza: chiunque sia stato contattato o ritenga di essere stato oggetto di un tentativo di truffa è pregato di contattare immediatamente i Carabinieri di Noventa Vicentina. In alternativa, è possibile chiamare il numero unico di emergenza 112, attivo 24 ore su 24, per segnalare il fatto.

Le autorità invitano tutti a mantenere alta la prudenza e a diffidare di qualsiasi richiesta sospetta.