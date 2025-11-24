Asiago – A fuoco tetto (video)

Intervento impegnativo ieri poco dopo le 14 ad Asiago, dove un incendio ha interessato il tetto di un edificio in via Giacomo Matteotti. Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno richiesto l’arrivo di numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Asiago, Bassano del Grappa, Vicenza e Thiene.

Sul posto sono stati impiegati quattro autobotti, due autopompe e un’autoscala. I vigili del fuoco hanno operato con notevoli difficoltà per circoscrivere il rogo ed evitare che si estendesse all’intera copertura, intervenendo anche con una motosega per rimuovere le parti più compromesse e prevenire ulteriori propagazioni.

Non si registrano feriti o persone coinvolte. I tecnici stanno ora valutando le possibili cause dell’incendio. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Thiene per garantire la sicurezza dell’area.