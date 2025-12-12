ARZIGNANO-MONTECCHIO: DISLIPIDEMIE, NUOVE FRONTIERE DI CURA IN CARDIOLOGIA

Le dislipidemie sono alterazioni dei grassi nel sangue – in particolare colesterolo totale, LDL “cattivo”, HDL “buono” e trigliceridi – che aumentano significativamente il rischio di infarto, ictus e altre gravi malattie cardiovascolari, poiché i lipidi in eccesso tendono a depositarsi nelle arterie. L’Ulss 8 Berica, con la cardiologia di Arzignano-Montecchio diretta dal dottor Claudio Bilato, è riconosciuta come un punto di eccellenza in questo ambito. Proprio il dottor Bilato annuncia ora l’introduzione di un innovativo sistema per abbattere la lipoproteina piccola e offre indicazioni utili per ridurre il rischio di complicanze cardiovascolari.