26 Novembre 2025 - 17.18

Arzignano – Lonigo: guasto alla rete elettrica, problemi al CUP degli ospedali

REDAZIONE
I disservizi hanno riguardato per circa due ore il CUP. I tecnici dei Sistemi Informativi dell’ULSS 8 Berica hanno tempestivamente ripristinato tutti i sistemi

Una nota dell’Ulss 8 Berica riferisce che nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 14.20, un guasto alla rete elettrica ha compromesso il funzionamento della rete dati dell’ospedale di Lonigo, bloccando temporaneamente le attività del CUP e rallentando alcune attività interne.

Per una sfortunata coincidenza, il guasto è avvenuto proprio mentre anche l’ospedale di Arzignano si appoggiata alla rete dati di Lonigo (procedura prevista per situazioni di emergenza) per consentire l’esecuzione di un intervento programmato alla rete elettrica: di conseguenza un analogo inconveniente si è verificato anche nell’ospedale di Arzignano e, interrompendosi i collegamenti di rete, anche negli ospedali di Montecchio Maggiore e Valdagno.

Grazie al tempestivo intervento dei tecnici dei Sistemi Informativi dell’ULSS 8 Berica, alle 16.40 tutti i sistemi hanno ripreso a funzionare regolarmente in tutti gli ospedali.

