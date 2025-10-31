Arzignano, incidente stradale sulla SP89: donna estratta dai vigili del fuoco

Questa mattina, 31 ottobre 2025, alle 7:55, i Vigili del Fuoco di Arzignano (VI) sono intervenuti per un incidente stradale lungo la SP89, all’incrocio tra Via Trissino e Via Ponte.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e hanno estratto la conducente di una delle tre autovetture coinvolte, rimasta intrappolata all’interno del proprio mezzo. La donna è stata poi affidata al personale del 118 per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche Carabinieri e Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.