CRONACAOVEST VICENTINOPROVINCIA Vicenza
31 Ottobre 2025 - 14.35

Arzignano, incidente stradale sulla SP89: donna estratta dai vigili del fuoco

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Questa mattina, 31 ottobre 2025, alle 7:55, i Vigili del Fuoco di Arzignano (VI) sono intervenuti per un incidente stradale lungo la SP89, all’incrocio tra Via Trissino e Via Ponte.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e hanno estratto la conducente di una delle tre autovetture coinvolte, rimasta intrappolata all’interno del proprio mezzo. La donna è stata poi affidata al personale del 118 per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche Carabinieri e Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Arzignano, incidente stradale sulla SP89: donna estratta dai vigili del fuoco | TViWeb Arzignano, incidente stradale sulla SP89: donna estratta dai vigili del fuoco | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy