CRONACAOVEST VICENTINOVICENZA e PROVINCIA
24 Novembre 2025 - 15.46

Arzignano – I Vigili del Fuoco piangono la scomparsa di Luca Casarotto

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Con profondo dolore è stata annunciata dai Vigili del Fioco la scomparsa del CR Luca Casarotto, Capo distaccamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Arzignano (Vicenza), avvenuta sabato 22 novembre.

Casarotto – recita la nota – era conosciuto per la sua grande umanità, la gentilezza e l’allegria con cui sapeva affrontare ogni situazione, qualità che lo avevano reso una figura di riferimento tanto tra i colleghi quanto nella comunità. La sua dedizione al servizio e la sua professionalità lo hanno contraddistinto come un Vigile del Fuoco esemplare, sempre pronto a intervenire con competenza e spirito di squadra.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito il Comando provinciale di Vicenza, che perde un punto di riferimento autorevole e stimato.

Il cordoglio va alla sua famiglia, ai colleghi del distaccamento di Arzignano e a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. Luca Casarotto viene ricordato con affetto, gratitudine e riconoscenza per il servizio prestato

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Arzignano - I Vigili del Fuoco piangono la scomparsa di Luca Casarotto | TViWeb Arzignano - I Vigili del Fuoco piangono la scomparsa di Luca Casarotto | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy