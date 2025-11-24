Arzignano – I Vigili del Fuoco piangono la scomparsa di Luca Casarotto

Con profondo dolore è stata annunciata dai Vigili del Fioco la scomparsa del CR Luca Casarotto, Capo distaccamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Arzignano (Vicenza), avvenuta sabato 22 novembre.

Casarotto – recita la nota – era conosciuto per la sua grande umanità, la gentilezza e l’allegria con cui sapeva affrontare ogni situazione, qualità che lo avevano reso una figura di riferimento tanto tra i colleghi quanto nella comunità. La sua dedizione al servizio e la sua professionalità lo hanno contraddistinto come un Vigile del Fuoco esemplare, sempre pronto a intervenire con competenza e spirito di squadra.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito il Comando provinciale di Vicenza, che perde un punto di riferimento autorevole e stimato.

Il cordoglio va alla sua famiglia, ai colleghi del distaccamento di Arzignano e a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. Luca Casarotto viene ricordato con affetto, gratitudine e riconoscenza per il servizio prestato