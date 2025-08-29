Arzignano, fuga di sostanza irritante nell’aria: bonificati locali in un’azienda

ARZIGNANO – Attimi di preoccupazione mercoledì mattina, 28 agosto, in via Custoza ad Arzignano, per una segnalazione di sostanza chimica in un locale ad uso aziendale. L’allarme è scattato intorno alle 10.15, quando i lavoratori di uno studio commerciale hanno avvertito un forte odore pungente, che provocava irritazione alla gola, provenire da una stanza.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Arzignano con cinque operatori e due mezzi. In supporto è arrivato anche il nucleo provinciale NBCR (nucleare, batteriologico, chimico, radiologico) con due specialisti e le attrezzature necessarie per effettuare i rilievi in sicurezza.

Dopo aver isolato l’area, i soccorritori, muniti di dispositivi di protezione individuale e strumenti campali, hanno confermato la presenza di una sostanza irritante nell’aria. La presunta fonte dell’odore è stata rimossa e portata all’esterno, mentre i locali sono stati bonificati.

Sul posto è intervenuta anche ARPAV per una successiva verifica della qualità dell’aria, risultata respirabile dopo gli accertamenti. Le operazioni, concluse attorno alle 16, si sono svolte senza conseguenze per persone o beni.

Presenti anche i carabinieri, che hanno garantito l’ordine pubblico durante le fasi di intervento. Le cause dell’episodio restano al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.