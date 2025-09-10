10 Settembre 2025 - 14.42
Arzignano – Camion fuori strada davanti a Casa Dalli Cani, autista ferito
Grave incidente oggi pomeriggio ad Arzignano, in via Chiampo, davanti a Casa Dalli Cani. Poco dopo le 13.30 un camion è finito fuori strada schiantandosi contro un cantiere edile. Alla guida c’era un uomo che, rimasto incastrato nella cabina, è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento arzignanese.
Liberato dall’abitacolo, il conducente è stato affidato agli operatori del Suem 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “Cazzavillan” con un codice giallo.
I carabinieri stanno accertando le cause della sbandata: non si esclude un malore o l’asfalto reso viscido dalla pioggia.