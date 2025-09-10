CRONACAOVEST VICENTINOPROVINCIA Vicenza
10 Settembre 2025 - 14.42

Arzignano – Camion fuori strada davanti a Casa Dalli Cani, autista ferito

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Grave incidente oggi pomeriggio ad Arzignano, in via Chiampo, davanti a Casa Dalli Cani. Poco dopo le 13.30 un camion è finito fuori strada schiantandosi contro un cantiere edile. Alla guida c’era un uomo che, rimasto incastrato nella cabina, è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento arzignanese.

Liberato dall’abitacolo, il conducente è stato affidato agli operatori del Suem 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “Cazzavillan” con un codice giallo.

I carabinieri stanno accertando le cause della sbandata: non si esclude un malore o l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Arzignano - Camion fuori strada davanti a Casa Dalli Cani, autista ferito | TViWeb Arzignano - Camion fuori strada davanti a Casa Dalli Cani, autista ferito | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy