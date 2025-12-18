VICENZA e PROVINCIA
18 Dicembre 2025 - 15.16

Arzignano, cade l’amministrazione: dieci dimissioni in Consiglio, arriva il commissario

REDAZIONE
ARZIGNANO – L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessia Bevilacqua, recentemente eletta in Consiglio regionale, è decaduta questa mattina a seguito delle dimissioni contestuali di dieci consiglieri comunali, fatto che ha determinato lo scioglimento anticipato degli organi politici dell’ente.

Hanno rassegnato le dimissioni i consiglieri appartenenti ai seguenti gruppi consiliari:

  • Liga Veneta Repubblica: Mario Zuffellato, Marianna Carulli, Silvia De Cao, Emanuela Fochesato, Roberta Refosco
  • Diego Zaffari Sindaco + Futuro per Arzignano: Diego Zaffari, Antonio De Sanctis, Elena Dalla Benetta
  • Forza Italia Berlusconi – Sterle Sindaco: Nicolò Sterle
  • Gruppo Misto: Marco Cazzavillan

Con il venir meno della maggioranza dei consiglieri, come previsto dalla normativa vigente, da oggi il Comune di Arzignano è privo di sindaco, giunta e consiglio comunale.

Nei prossimi giorni l’amministrazione dell’ente sarà affidata a un Commissario prefettizio, che resterà in carica fino allo svolgimento delle elezioni amministrative previste per la primavera 2026. La data del voto sarà stabilita dal Ministero dell’Interno.

