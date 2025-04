Arzignano – Al Distretto Veneto della Pelle IMPACT Talks: “Mental Wellness: prendersi cura di sé”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’8 maggio il terzo appuntamento di IMPACT Talks per promuovere benessere e consapevolezza nel mondo del lavoro

ARZIGNANO, 30 APRILE 2025 – Prosegue il ciclo di incontri IMPACT Talks, un’iniziativa ideata da Pasubio Group in collaborazione con il Distretto Veneto della Pelle, che giovedì 8 maggio 2025 propone il terzo evento dal titolo “Mental Wellness: prendersi cura di sé”, con l’obiettivo di stimolare una riflessione concreta e attuale sul benessere psicologico individuale e collettivo.

L’incontro si svolgerà presso la sede del Distretto Veneto della Pelle ad Arzignano (VI) e sarà aperto da un welcome coffee alle ore 17:00, seguito da un incontro formativo dalle 17:30 alle 19:00.

Relatrice dell’incontro sarà Flavia Cristofolini, psicologa, psicoterapeuta e docente universitaria, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di consapevolezza personale, fornendo strumenti per riconoscere e ascoltare i propri bisogni emotivi, gestire in modo efficace lo stress, promuovere l’equilibrio tra corpo e mente per coltivare il proprio benessere quotidiano.

L’evento rappresenta un’opportunità per chiudere la giornata lavorativa con un momento di riflessione dedicato a sé stessi, ponendo le basi per una crescita personale e professionale duratura.

Il progetto conferma l’impegno del settore nel promuovere un welfare aziendale innovativo, rafforzando la cultura aziendale e il senso di comunità nel distretto conciario. Inoltre, rappresenta un’opportunità unica per le aziende della filiera della pelle di investire nel capitale umano, offrendo ai dipendenti momenti di apprendimento e condivisione.

L’evento è gratuito ma a numero chiuso: è richiesta l’iscrizione tramite modulo accessibile nell’articolo pubblicato sul sito del Distretto Veneto della Pelle:

8 maggio – Mental Wellness: prendersi cura di sé – Aperte le iscrizioni al terzo evento di Impact Talks

IMPACT Talks è un progetto a cura di Pasubio Group, realizzato in collaborazione con il Distretto Veneto della Pelle, con il supporto strategico di Howay, società del gruppo W-Group specializzata in formazione esperienziale e crescita personale con approccio innovativo.

L’organizzazione degli eventi è a cura di DIBI Project – comunicazione e marketing.