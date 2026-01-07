Arcugnano commissariato, il Prefetto sospende il Consiglio comunale. Arriva il Commissario Cassaro

ARCUGNANO – A seguito delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri comunali, il Prefetto di Vicenza Filippo Romano ha disposto oggi la sospensione del Consiglio comunale di Arcugnano, avviando la procedura che porterà allo scioglimento dell’organo elettivo. Contestualmente è stato nominato il Viceprefetto aggiunto Emanuele Cassaro quale Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’ente.

Il dottor Cassaro, già commissario in passato nel Comune di Sovizzo, è laureato con lode in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense. Attualmente ricopre l’incarico di Capo di Gabinetto e dirigente dell’Area quinta “Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico” della Prefettura di Vicenza.

Al Commissario prefettizio sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale. Il suo compito sarà quello di garantire la continuità amministrativa e di accompagnare il Comune di Arcugnano fino all’insediamento dei nuovi organi elettivi, che verranno nominati a seguito delle prossime consultazioni elettorali, assicurando nel frattempo la gestione e la definizione dei procedimenti amministrativi in corso.